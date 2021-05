Tassa di successione, Italia tra i paesi con le imposte più basse

La proposta del Partito Democratico di aumentare la tassa di successione per eredità milionarie ha fatto molto discutere la politica. Le posizioni sono note: c'è chi ritiene che le imposte sui risparmi non vadano introdotte, e chi invece - in nome della redistribuzione e della mobilità sociale - vuole che i più ricchi contribuiscano più degli altri, anche sul proprio patrimonio. E chi ancora, come il presidente Draghi, ritiene che non sia questo il momento di aumentare le imposte.



I dati però sul nostro paese sono relativamente chiari. Secondo l'Ocse nel 2019 il nostro paese è stato tra quelli con il più basso gettito fiscale derivante da imposte sull'eredità e sulle donazioni. Lo ha confermato a Sky TG24 Business anche Massimo Bordignon, professore ordinario di economia all'Università Cattolica. Guarda nel video un estratto del suo intervento.