Pensioni e bonus stipendi, gli aumenti della Manovra 2025

Introduzione

Si diffondono nuovi dettagli sulla Legge di Bilancio 2025, che nel suo percorso verso l’approvazione definitiva, approda per la firma al Quirinale e per la discussione in Parlamento.

Da un lato arrivano novità sul fronte delle pensioni, a partire dall’aumento dei trattamenti minimi (fino a 621 euro, circa 6 euro in più rispetto ad adesso). Dall’altro si apprende che i lavoratori che beneficeranno degli effetti del taglio del cuneo fiscale, reso strutturale, aumenteranno: salirà da 35mila a 40mila euro la soglia di reddito interessato. Non si tratterà più però di una forma di decontribuzione fiscale, ma di una “defiscalizzazione”, ha fatto sapere il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti