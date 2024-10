Bonus Maroni, a novembre incentivo per chi rinuncia a Quota 103

Introduzione

La misura garantisce un aumento netto in busta paga tramite un esonero contributivo riservato a chi decide di continuare a lavorare anche se ha già maturato i requisiti per l’uscita anticipata (62 anni d’età e 41 anni di contributi).

Quella di novembre sarà l’ultima tranche di pagamenti per l'anno in corso ed è destinata ad una categoria specifica di lavoratori del pubblico impiego che non hanno ricevuto l'incentivo nei mesi scorsi. Intanto, nella Manovra si profila una decontribuzione simile come incentivo ulteriore per chi ritarda il pensionamento