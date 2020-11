Covid Calabria, scuole chiuse fino al 28 novembre

Nel provvedimento si prende atto che "dalle ultime analisi epidemiologiche, elaborate dal personale del Gruppo operativo dell'Unità di crisi regionale, si registra un incremento nei valori degli indicatori di allerta". L'ordinanza dispone dunque la "sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse". Resta consentita per gli studenti con disabilità "la didattica digitale integrata presso gli istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno".

Spirlì: "Decisione non facile, ma famiglie vanno tutelate"

"Non è stata una decisione facile, perché fermare la didattica in presenza - afferma il presidente Spirlì - significa privare i bambini, gli adolescenti e i giovani di un diritto garantito dalla Costituzione e da tutte le leggi in materia". Tuttavia, "pur ritenendo le scuole luoghi che, tra tanti pericoli, garantiscono comunque un certo grado di sicurezza, non possiamo non tenere conto del carattere sempre più invadente del Covid-19", sottolinea. "Le scuole, come tutti gli altri edifici sono 'abitate' da esseri umani, i quali - molto spesso e loro malgrado - sono trasportatori silenziosi di questo pericolosissimo virus. Le famiglie, in questo momento drammatico, devono essere tutelate, soprattutto in ambito sanitario. Per cui chiedo a tutti collaborazione e pazienza: solo così potremo uscire, tutti insieme, da questo tunnel", conclude.