Covid, contagi nelle scuole: la situazione regione per regione

7/14 ©Ansa

Intanto dal Trentino Alto Adige arriva una proposta per non far perdere agli studenti un momento importante dell'attività scolastica: la gita. Un'iniziativa del Parco Nazionale dello Stelvio trentino e dall'Azienda per il Turismo della Val di Sole propone ai ragazzi tra gli 11 e i 15 anni visite virtuali con la possibilità d'incontrare un team di esperti e partecipare a un concorso finale. Le lettere per presentare il progetto e dare l'accesso alla piattaforma con le prime quattro "puntate" saranno inviate a oltre 13mila docenti di tutta Italia