Romania, incendio in un ospedale: morti 10 pazienti Covid

Un incendio è divampato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Piatra Neamt, nel Nord-est della Romania. Il bilancio, non ancora definitivo, è di 10 morti e sette feriti. Tutte le vittime erano pazienti malati di Covid-19 e intubati ( COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

Un medico in condizioni gravissime

Le fiamme si sono sviluppate verso le 18.30 ora locale, nell'ala dove erano ricoverati 16 pazienti affetti da Covid-19. Tra i feriti anche il medico di turno, che è in condizioni gravissime: cercando di salvare i pazienti, ha riportato ustioni di secondo grado sull'80% del corpo. Ancora sconosciute le cause dell'incendio, domato in un'ora dai vigili del fuoco, anche se il ministro della Salute Nelu Tataru ha avanzato l'ipotesi di un corto circuito. Il prefetto locale ha avviato un'unità di crisi.