Covid, Pregliasco: “Senza lockdown terza ondata a febbraio”

In un’intervista a Il Giornale il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi parla dell’attuale situazione legata all’emergenza Covid ma avverte che a febbraio potrebbe arrivare una terza ondata del virus e che “adesso bisogna organizzarsi” per affrontarla

Con l'arrivo del Natale "il rischio è che la politica sia tentata di sdrammatizzare la situazione come successo in estate, per rilanciare l'economia. Questo non deve assolutamente succedere”. Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano e il direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi, lancia questo avvertimento in un'intervista a Il Giornale. Soprattutto, l’esperto è convinto che “dobbiamo organizzarci per la terza ondata" del coronavirus, "che arriverà a febbraio”.