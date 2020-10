Covid, cancellati i Mercatini di Natale dell'Alto Adige

Lo ha annunciato il governatore altoatesino Arno Kompatscher, sottolineando che il funzionamento di scuola e imprese è la priorità, per cui "rinunciamo a tutto quello che non è irrinunciabile"

"Niente mercatini di Natale in Alto Adige, ma si respirerà comunque un'atmosfera natalizia": lo assicura il governatore Arno Kompatscher, ricordando che l'Alto Adige applicherà in grande linea l'ultimo Dpcm (LE MISURE DI OTTOBRE). In alcuni settori - ha fatto presente il presidente - l'Alto Adige è addirittura più rigoroso di Roma, per esempio chiusure dei bar alle ore 23 e sale giochi alle 18. Si ferma anche lo sport dilettantistico agonistico fino a livello provinciale, mentre gli allenamenti potranno proseguire rispettando le direttive anti-Covid (LIVEBLOG - SPECIALE). Per i cori e le bande musicali viene abbassato il tetto massimo a 15 persone.

Salvaguardare scuola e imprese

Per giustificare l'annullamento dei tradizionali banchetti natalizi, il governatore ha detto che "in questo momento la priorità è garantire il funzionamento della scuola e delle imprese e per questo rinunciamo a tutto quello che non è irrinunciabile". Nelle scuole superiori scatta l'insegnamento a distanza di almeno il 30%.