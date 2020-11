Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie. DIRETTA

Accordo tra Emergency e Protezione civile in Calabria: da oggi l'associazione umanitaria di Gino Strada fornirà supporto nei Covid hotel e nei triage degli ospedali, e si occuperà della gestione dei nosocomi da campo. Conte sul pasticcio delle nomine a commissario: "Colpa mia, mi assumo la responsabilità". Ieri in Italia 731 morti per Covid-19: è il piicco della seconda ondata. Resta stabile invece l'aumento dei contagi, col rapporto tra test e positività che scende al 15,4%. Da oggi l'Abruzzo diventa zona rossa. E anche la Puglia si avvierebbe a diventarlo.

TUTTE LE NOTIZIE: