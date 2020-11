Aumentano i test giornalieri eseguiti (ieri 208.458), scende la percentuale di positivi (14,6). Le vittime sono 753 in 24 ore, per un totale di 47.217, mentre le terapie intensive salgono a 3.670 (+58). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.272.352

Sono 34.283 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 32.191 ), a fronte di 234.834 tamponi giornalieri effettuati (ieri 208.458), con la percentuale di positivi al 14,6% (ieri 15,4%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 18 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 753 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.670 (+58).

Vittime, tamponi e guariti

Dall’inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.272.352. Le vittime, in totale, sono 47.217, con 753 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 731). I guariti, in un giorno, sono 24.169, per un totale di 481.967. I ricoverati con sintomi sono 33.504 (+430). Sono invece 705.994 le persone in isolamento domiciliare (+8.870). I tamponi sono in tutto 19.474.341, in aumento di 234.834 rispetto al 17 novembre. I casi testati sono finora 11.744.424 al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che nei dati odierni sono inclusi 54 casi positivi censiti dal 28 ottobre al 12 novembre e recuperati dal flusso informativo proveniente dai laboratori privati. La Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati sono stati eliminati 2 casi in quanto giudicati non casi Covid-19. La Regione Calabria comunica che il numero dei tamponi di oggi comprende tamponi eseguiti nei gg precedenti e processati fuori regione.