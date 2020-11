Covid, la Puglia verso la zona rossa

A parlare in queste ore è Pierluigi Lopalco, l'epidemiologo e assessore regionale alla Sanità : "Gli operatori sono molto stressati, quindi qualunque iniziativa che possa allentare la morsa sugli ospedali e sulla sanità territoriale è benvenuta". In base a una parte dei 21 indicatori del ministero della Salute che stabiliscono le aree di rischio, la Puglia è ancora in zona arancione, poiché l'indice Rt è attorno a 1,44.

La situazione negli ospedali pugliesi

L’elemento che crea allarme è quello dell’ospedalizzazione. Intanto la Regione ha appena riconvertito l’ospedale di Putignano in Covid con l’attivazione dei primi 31 posti letto e e sta allestendo l'ospedale da campo a Barletta, mentre iniziano a preoccupare anche le terapie intensive. Tra le ipotesi per la Puglia sul tavolo c’è anche quella di creare zone rosse per province. Il cambio di zona potrebbe arrivare venerdì prossimo quando saranno passati i 15 giorni indicati dal ministero della Salute per rivalutare il posizionamento.

Anche da Nicola Gaballo, referente del sindacato Fimmg Puglia, settore "Emergenza Urgenza", è arrivata la richiesta di far diventare la Puglia zona rossa: "Il sistema del 118 in Puglia è già oggi al collasso. Se vogliamo evitare altre morti, occorre rendere subito la Regione zona rossa", ha avvertito. "Le chiamate continuano ad arrivare e i mezzi di emergenza non ce la fanno a stare dietro a tutte - racconta Gaballo - i casi Covid sono in costante aumento e noi veniamo coinvolti anche nei trasporti secondari, di ospedale in ospedale, in cui potrebbero invece essere impiegati mezzi dedicati. Il risultato e' che il 118 non riesce piu' gia' oggi a coprire le emergenze di altro genere".