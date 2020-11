Covid, Medici: “In Puglia 118 è al collasso. Serve zona rossa”

"Tutte le categorie di medici stanno spingendo per chiedere la zona rossa e limitare la circolazione del coronavirus” dichiara il professore Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia. “Ma se ci atteniamo ai famosi 21 indicatori, noi siamo zona arancione”.

“Il sistema del 118 in Puglia è già oggi al collasso. Se vogliamo evitare altre morti, occorre rendere subito la regione zona rossa". Anche la Federazione italiana medici di Medicina generale (Fimmg) della Puglia chiede martedì 17 novembre un intervento del governo per aumentare le misure anti Covid. Lo fa attraverso le parole di Nicola Gaballo, referente “Emergenza Urgenza”. "Le chiamate continuano ad arrivare e i mezzi di emergenza non ce la fanno a stare dietro a tutte - racconta Gaballo - i casi Covid sono in costante aumento e noi veniamo coinvolti anche nei trasporti secondari, di ospedale in ospedale, in cui potrebbero invece essere impiegati mezzi dedicati. Il risultato è che il 118 non riesce più, già oggi, a coprire le emergenze di altro genere".

L’appello dei medici in Puglia approfondimento Covid: Puglia,oltre 1000 positivi su 4.400 test, 36 vittime "Serve un intervento urgente perché la conseguenza - afferma Nicola Gaballo - è che questa situazione in Puglia si traduca in vite umane: ad esempio, la mortalità per infarto si è triplicata durante la prima ondata di Covid e uno dei fattori è stato proprio l'accesso tardivo al pronto soccorso". Quindi, chiede, “la Regione stili subito protocolli per definire il trasporto e la gestione dei pazienti positivi". "Servono regole e percorsi certi - conclude - in modo da velocizzare i tempi e impiegare al meglio le risorse dedicate all'emergenza, che in questa fase sono preziosissime".

Pierluigi Lopalco, assessore alla Sanità della Regione Puglia. - Sky TG24