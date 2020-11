Covid, Cecconi: “Ci sono anche molti giovani in terapia intensiva”

“Quando arrivano così tanti malati insieme, anche i giovani in una piccola percentuale, ma con un numero che diventa grande in una pandemia, possono finire in terapia intensiva: infatti abbiamo molti giovani in questo momento nelle terapie intensive”. Lo ha dichiarato a Sky TG24 Maurizio Cecconi, direttore del Dipartimento Anestesia e Terapie Intensive di Humanitas e presidente della Società europea delle Terapie Intensive, commentando gli ultimi dati dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA), secondo cui l’Italia sarebbe il terzo Paese al mondo per mortalità da Covid e il primo in Europa.