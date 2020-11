Covid-19, in Italia 32.191 nuovi contagi: i casi regione per regione

17/21 ©Ansa

Su 6.228 test per l'infezione da Covid-19 sono stati registrati in Puglia 1.234 casi positivi: 495 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 124 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 94 in provincia di Lecce, 245 in provincia di Taranto, 7 residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati registrati 36 decessi. I pazienti attualmente positivi sono 26.607.