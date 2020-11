10/24 ©LaPresse

Passano solo poche ore: con il Dpcm del 9 marzo si stabilisce che le misure restrittive sono allargate all'intero Paese, che diventa una gigantesca zona rossa. L'11 marzo è il giorno del lockdown, annunciato da un discorso di Conte in tv: non si può uscire se non con una "autocertificazione", per motivi di lavoro, di salute o per fare la spesa. Tutto il resto è chiuso: negozi, scuole, ristoranti, eventi pubblici di ogni tipo