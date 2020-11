Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

Cala il rapporto tra positivi e tamponi in Italia (14,6%) ma ci sono stati altri 753 morti e i pazienti Covid occupano ancora il 42% delle terapie intensive. Oggi il vertice tra Governo e regioni sulla gestione del Natale e sui parametri previsti per le zone di rischio. Lombardia Piemonte chiedono di passare a zona arancione. Per Conte: "C'è un disagio diffuso, lavoriamo a nuove misure". Il governo pensa a un DL ristori Ter per indennizzi subito alle attività chiuse. Supera intanto quota 56 milioni il numero di contagi registrati nel mondo dall'inizio della pandemia. New York chiude le scuole La Svizzera ha esaurito i posti in ospedale . A Berlino in piazza i negazionisti no mask