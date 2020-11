Usa, Biden: "No a un lockdown nazionale. Trump? Un irresponsabile"

"Non chiuderò l'economia a causa del virus. Sarebbe controproducente", ha spiegato il presidente eletto, che ha comunque già sentito i governatori degli Stati per elaborare con loro un piano contro la pandemia, a partire dall'obbligo di indossare la mascherina. Poi Biden attacca il tycoon che non ha ancora accettato la sconfitta, e se non lo farà in futuro non esclude di agire per vie legali

Il presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden non imporrà alcun lockdown nazionale per contenere i contagi da coronavirus. "Non chiuderò l'economia a causa del virus. Sarebbe controproducente" dato che "le diverse comunità potrebbero presentare situazioni differenti", ha spiegato il vincitore delle elezioni americane in conferenza stampa. In ogni caso, Biden ha già sentito i governatori degli Stati per discutere insieme a loro un "approccio nazionale" contro il Covid-19, a partire dall'obbligo della mascherina. "Non si tratta di un simbolo di appartenenza politica, ma un dovere patriottico", ha sottolineato (COVID, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Il piano di distribuzione dei vaccini leggi anche Telefonata Conte-Biden: “Volontà di collaborare su sfide globali” La pandemia da Covid-19 è "una delle più grandi sfide operative della storia della nostra nazione. Se ci sono voluti otto mesi per distribuire cento milioni di test, sarà molto complicato trovare un modo efficace per distribuire il vaccino a tutti", ha evidenziato Biden. "Occorrono enormi risorse e un coordinamento. Dobbiamo unirci, non ci possono essere divisioni ideologiche su questo fronte", ha continuato.

"Trump è un irresponsabile" leggi anche Usa 2020, Trump licenzia capo della cybersecurity: negava i brogli Dopo il Covid-19, un altro tema toccato da Biden durante la conferenza stampa è il rifiuto da parte dell'ormai ex sfidante Donald Trump di riconoscere la sconfitta alle elezioni. "Sta mostrando un'incredibile irresponsabilità e sta dando un incredibile massaggio negativo al mondo. Non è uno scherzo. Quello che Trump sta facendo è da presidente più irresponsabile della storia americana", ha attaccato. Biden ha ribadito che il tycoon sta impedendo una regolare transizione: "Non c'è alcuna scusa per non condividere i dati. Ci sono oltre 250mila americani morti per il virus, ma ancora non abbiamo le necessarie informazioni. Quante vite devono ancora morire?".