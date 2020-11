Trump su Twitter: "Elezioni truccate". Post segnalati come fuorvianti

Joe Biden "ha vinto solo agli occhi dei media fake news. Io non concedo nulla! Abbiamo una lunga strada da fare. Sono state elezioni truccate!”. Donald Trump non arretra e non ammette la sconfitta alle elezioni americane dello scorso 3 novembre. Con un tweet il tycoon ha ribadito che secondo lui si tratta di un voto falsato e ha assicurato: “Vinceremo". Poi un passaggio anche su nuovo presidente eletto: Biden “ha vinto perché le elezioni sono state truccate”. Twitter, però, continua a segnalare come fuorvianti tutti i cinguettii in cui Donald Trump denuncia il voto truccato. "Queste affermazioni sulle frodi elettorali sono controverse", recita l'avviso della piattaforma su ciascuno dei tweet ( LE TAPPE DI BIDEN VERSO LA CASA BIANCA - I PRIMI 100 GIORNI ).

Trump e l'aiuto di Rudy Giuliani per i ricorsi

Intanto, emerge anche che Trump si è affidato nuovamente a Rudy Giuliani, dopo i crescenti rovesci giudiziari in vari Stati, nei ricorsi contro il voto. Il presidente ha messo il suo avvocato personale alla guida della campagna legale, ma anche della comunicazione pubblica per contestare l'esito delle elezioni. Trump, come scrive il New York Times, starebbe tentando ogni possibile opzione per cambiare i risultati e prova a farlo con quelli che lui vede come "combattenti", spesso fondendo la strategia mediatica con quella legale. Ma il coinvolgimento di Giuliani, ampiamente deriso sui social per la conferenza stampa che si è tenuta in un parcheggio , avrebbe irritato diverse persone nella campagna e alla Casa Bianca.