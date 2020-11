Usa 2020, Trump non molla: "Vinceremo”. Biden nomina capo dello staff

Il presidente in carica continua a non riconoscere la sconfitta, confida nei ricorsi e mira a bloccare la certificazione dei risultati elettorali. Il presidente eletto ha nominato il suo capo di gabinetto: "Con lui abbiamo salvato l'economia americana dalla recessione del 2009"

Donald Trump non molla, continua a non riconoscere la sconfitta alle elezioni, twitta “vinceremo” e confida nei ricorsi. Il presidente eletto Joe Biden, dal canto suo, sceglie il suo capo di gabinetto: è Ron Klain, che durante l’amministrazione Obama, venne chiamato a gestire l’emergenza Ebola (LO SPECIALE USA 2020).

Le mosse di Trump leggi anche Usa 2020, Trump: "La gente non accetterà queste elezioni truccate" La campagna di Donald Trump punta a fermare la certificazione dei risultati negli Stati in cui ha vinto Joe Biden. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il blocco della certificazione è l'obiettivo delle azioni legali avviate in vari stati dal tycoon. Lo staff di Trump punta a ottenere dai tribunali ordini in grado di ritardare la certificazione negli Stati chiave, così da aprire per i governi statali repubblicani la possibilità di spostare i grandi elettori a favore del presidente ancora in carica.



Georgia, segretario Stato: “Nessuna indicazione di frodi elettorali”

vedi anche Joe Biden, dall'elezione al giuramento: le tappe verso la Casa Bianca Intanto però dalla Georgia, dove lo scarto fra i due candidati è stato di 14mila voti a favore di Biden, il segretario di Stato Brad Raffensperger, in un’intervista alla Cnn, ha detto che “non ci sono indicazioni di frodi elettorali”. Lo Stato provvederà al riconteggio manuale dei voti, visto la distanza ridotta fra Biden e Trump. Per Raffensperger comunque il riconteggio non dovrebbe cambiare il risultato del voto.

Biden nomina Klain capo staff leggi anche Usa, dal Covid all'immigrazione: i primi 100 giorni di Joe Biden Joe Biden, comunque, va avanti e compie il primo passo per la formazione della sua squadra, nominando Ron Klain capo dello staff. Veterano del partito democratico e da decenni a fianco di Biden, Klain venne chiamato da Obama a delineare la risposta americana all’emergenza Ebola. Ora si troverà ad affrontare il Covid-19, una pandemia a suo avviso non gestita in modo appropriato da Donald Trump. E Klain non ha mai nascosto su Twitter la sua contrarietà alle mosse della Casa Bianca contro il coronavirus. Avvocato con una profonda conoscenza di Capitol Hill, Klain era da tempo il favorito per l'incarico visti i trascorsi con Biden. Era infatti a fianco del presidente-eletto negli anni 1980 quando Biden era presidente della commissione Giustizia del Senato. Klain era poi stato capo dello staff di Biden durante i suoi anni alla vicepresidenza.