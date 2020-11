Il tycoon aveva annunciato l’evento a Philadelphia in un hotel a 5 stelle, ma avrebbe fatto confusione con la location. L’incontro di Rudy Giuliani si è tenuto all’esterno del Four Seasons Total Landscaping, accanto a una libreria per adulti

“Grande conferenza a Philadelphia al Four Seasons Total Landscaping”. Con un tweet entusiasta Donald Trump aveva annunciato l’evento sui social facendo pensare che la location fosse un hotel a 5 stelle ma, in realtà, è stata fatta confusione tra due luoghi differenti. Come scrive anche il Guardian, l’incontro degli avvocati del tycoon, tra cui Rudy Giuliani, si è tenuto nel parcheggio di un centro di giardinaggio, accanto a una libreria per adulti. Dopo il tweet di Trump, il Four Seasons della città si è affrettato a chiarire che nella struttura non era previsto alcun incontro (LO SPECIALE DI SKY TG24 USA 2020).