Usa, tafferugli a Washington tra sostenitori di Trump e oppositori

Qualche momento di tensione tra i supporter del presidente uscente, scesi a migliaia in piazza nella capitale con lo slogan "Stop the steal" ("Ferma il furto"), e gruppi antifascisti e antirazzisti. Il tycoon su Twitter attacca: "Gli antifa hanno aggredito i manifestanti"

Tafferugli nella notte a Washington tra militanti pro Trump e gruppi antifascisti. La polizia è intervenuta in varie zone del centro per separare le fazioni rivali e disinnescare la tensione. Non sono stati segnalati comunque episodi di violenza gravi. A scendere in piazza sono state diverse migliaia di supporter di Trump, in gran parte senza mascherina, con anche gruppi di destra, che hanno marciato lungo Pennsylvania Avenue. Lo slogan era "Stop the Steal" ("Ferma il furto"), in segno di protesta contro elezioni considerate "truccate", come sostenuto insistentemente dal presidente uscente. Nella notte Trump ha pubblicato diversi tweet, ringraziando i suoi sostenitori e attacando gli “Antifa” per aver “aggredito” i suoi supporter a Washington (LO SPECIALE USA 2020).

Tra i manifestanti pro-Trump i Proud Boys e cospirazionisti vedi anche Usa, la marcia dei supporter pro Trump a Washington. FOTO Le manifestazioni, organizzate da vari gruppi come "Women for Trump", a "Million Maga March" e "Stop the Steal", sono state promosse anche da attivisti di destra, cospirazionisti e nazionalisti bianchi. Tra loro Jack Posobiec, che nel 2016 lanciò la teoria del Pizzagate contro Hillary Clinton, il suprematista Nicholas Fuentes, che marciò nel corteo di Charlottesville, Enrique Tarrio, capo dei Proud Boys, il gruppo estremista presente con alcuni membri che indossavano elmetti e giubbotti antiproiettili. "Stand Back, Stand By", era scritto sulle loro t-shirt, un riferimento all'invito a tenersi pronti rivolto loro dal presidente in uno dei dibattiti tv con Biden. I tweet di Trump Trump ha scritto una raffica di tweet notturni attaccando l'organizzazione della sinistra antagonista "Antifa" per aver "aggredito i manifestanti" suoi sostenitori nella capitale, la polizia per essere intervenuta "troppo tardi", il sindaco perché "non sta facendo il suo lavoro" e il "silenzio dei media nemico del popolo" sulla folla dei suoi fan. Il presidente uscente ha postato anche le immagini di un suo apparente supporter aggredito da militanti Black Lives Matter, chiedendo l'arresto dei responsabili.