Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

Biden: "No chiusura nazionale, sarebbe controproducente"

Nel piano contro il coronavirus del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, non è prevista una chiusura nazionale di tutte le attivita'. "Ho detto che non chiudero' l'economia ma il virus", ha detto Biden, "non ci sara' nessuna chiusura nazionale in alcun caso, sarebbe controproducente" in quanto "le diverse comunita' potrebbero presentare situazioni differenti".