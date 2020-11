Covid, la domanda di farmaci da terapia intensiva è cresciuta del 782%

Lo indicano i dati contenuti nell’ultima edizione del dossier “Il sistema dei farmaci generici in Italia” dell’Osservatorio Nomisma, realizzato per Egualia, l’organo di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti

A causa dell’emergenza coronavirus, in Italia si è verificato un boom dell’uso dei farmaci “da terapia intensiva”. In particolare, sono quattro i medicinali che a marzo 2020 hanno conosciuto un incremento della domanda tra il 128% e il 782% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si tratta del rocuronio e del cisatracurio (coadiuvanti dell'anestesia generale), del midazolam (un sedativo ad azione lenta usato per ridurre l’ansia) e del propofol (un anestetico ipnotico). Questi dati sono contenuti nell’ultima edizione del dossier “Il sistema dei farmaci generici in Italia” dell’Osservatorio Nomisma, realizzato per Egualia, l’organo di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti.