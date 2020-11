1/10 ©Ansa

A due settimane dalla divisione dell'Italia in tre aree di rischio, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un'ordinanza, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia, Sicilia: le prime quattro restano quindi in zona rossa, mentre le ultime due in quella arancione. Ma con i risultati del monitoraggio altre Regioni potrebbero cambiare colore

