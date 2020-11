Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Uscita da lockdown Inghilterra confermata il 2 dicembre

Il governo britannico ha confermato che le misure restrittive stabilite in Inghilterra per 4 settimane non saranno prorogate oltre la scadenza del 2 dicembre: per contrastare la diffusione del virus, si tornerà a decidere restrizioni solo localmente. In un comunicato diffuso in serata da Downing Street, si annuncia che lunedì prossimo il primo ministro Boris Johnson "confermera' che il lockdown nazionale si concludera' il 2 dicembre e che l'Inghilterra tornera' a un regime di restrizioni locali a tre livelli". Il governo discutera' dei dettagli del nuovo piano in una riunione che si terra' domani.