Spostamenti a Natale solo se tutte le regioni diventano gialle: così il ministro della Salute, Roberto Speranza, frena sul libero movimento durante le festività. E sul vaccino, il ministro spiega che l'Italia deve provare a raggiungere l'immunità di gregge e punta sulla persuasione, più che sull'obbligo. Sul fronte degli aiuti economici, il governo è al lavoro su uno speciale extra cashback di Natale: un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app a dicembre. Intanto nell'ultimo rilevamento si contano 28.337 nuovi casi, ma con 48mila tamponi in meno. Risalgono i ricoveri in terapia intensiva e il rapporto tra positivi e tamponi, ora al 15%. ( BOLLETTINO LE GRAFICHE ).