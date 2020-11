Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 23 novembre

Calano i test giornalieri eseguiti (ieri 188.747), sale lievemente la percentuale di positivi (15,4%, ieri 15%). Le vittime sono 630 in 24 ore, per un totale di 50.453, mentre le terapie intensive salgono a 3.810 (+9). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.431.795

Sono 22.930 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 28.337), a fronte di 148.945 tamponi giornalieri effettuati (ieri 188.747), con la percentuale di positivi al 15,4% (ieri 15%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 23 novembre sulla situazione coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 630 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.810 (+9, ieri +43). Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.431.795. Le vittime, in totale, sono 50.453.