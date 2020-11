Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 22 novembre

Calanoi test giornalieri eseguiti (ieri 237.225), sale la percentuale di positivi (15%). Le vittime sono 562 in 24 ore, per un totale di 49.823, mentre le terapie intensive salgono a 3.801 (+43). I casi totali, compresi morti e guariti, raggiungono quota 1.408.868

Sono 28.337 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 34.767 ), a fronte di 188.747 tamponi giornalieri effettuati (ieri 237.225), con la percentuale di positivi al 15% (ieri 14,6%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 22 novembre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE ). Le vittime sono 562 in un giorno, mentre le terapie intensive arrivano a 3.801 (+43). Sulle terapie intensive comunque si conferma l'andamento molto diverso rispetto ai mesi scorsi: la percentuale di positivi ricoverati il 4 aprile era del 4,5%, mentre al 22 novembre è dello 0,5%.

Vittime, guariti e tamponi

approfondimento

Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.408.868. Le vittime, in totale, sono 49.823, con 562 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 692). I guariti, sempre nelle ultime 24 ore, sono 13.574, per un totale di 553.098. I ricoverati con sintomi sono 34.279 (+216). Sono invece 767.867 le persone in isolamento domiciliare (+13.942). I tamponi sono in tutto 20.388.576, in aumento di 188.747 rispetto al 21 novembre. I casi testati sono finora 12.225.850, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che i nuovi casi di oggi includono 109 casi da laboratori privati di cui 67 compresi nel periodo dal 4 al 18 novembre.