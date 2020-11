Covid, test rapidi da medici di base e pediatri: ecco la guida

1/15 ©Fotogramma

Test rapidi per il Covid dai medici di base e dai pediatri, arriva la nuova guida - realizzata congiuntamente da ministero della Salute, Istituto superiore di sanità, Inail e Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri - che fornisce gli elementi essenziali per lo svolgimento in sicurezza dei test rapidi antigenici presso gli studi medici o le strutture individuate come idonee in collaborazione con le autorità locali sanitarie e civili

Tutti gli aggiornamenti sul coronavirus