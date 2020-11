1/18 ©Ansa

In questi giorni ha suscitato molto interesse lo screening di massa in Alto Adige. L'"affluenza" è stata del 61,9% e complessivamente 343.227 altoatesini si sono sottoposti al tampone rapido, permettendo di individuare 3.185 asintomatici. "Con lo screening di massa sono stati individuati oltre 3.000 asintomatici che ora si trovano in quarantena, altrimenti sarebbero rimasti nascosti. Se non li avessimo individuati, avendo in Alto Adige un Rt di 1,5, avremmo rischiato 95.000 contagi nel giro di poco”, ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher

Covid Alto Adige, nello screening di massa positivo l'1%