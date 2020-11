Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. DIRETTA

(

Per la prima volta dall'inizio della seconda ondata, calano gli attualmente positivi: secondo il bollettino del ministero della Salute sono 796.849, 9.098 in meno rispetto a domenica quando erano 805.947. 22.930 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Superata la soglia delle 50mila vittime per Covid. Il numero dei morti è arrivato a 50.453, con un incremento di 630 sul dato precedente. Governo al lavoro sul nuovo Dpcm. Conte: "No alle vacanze sugli sci. Natale non sarà come ferragosto”. Il premier punta a riaprire le scuole a dicembre. Insorgono le regioni del nord.