Secondo Emanuele Catena, direttore della terapia intensiva all’ospedale Sacco di Milano, nei prossimi giorni potrebbe esserci una fase di stabilizzazione dei ricoveri causati dal coronavirus, poi una discesa della curva. “Mi auguro di vedere verso la fine di dicembre una riduzione dei posti letto in terapia intensiva almeno del 30 o 40 per cento”

“I segnali positivi ci sono”. Lo sostiene in diretta su Sky TG24 Emanuele Catena, primario del reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sacco di Milano riguardo la curva dell’epidemia da coronavirus in Italia. Questi segnali sono il “minor accesso al pronto soccorso da parte dei pazienti Covid e il maggior di afflusso pazienti non Covid. L’ho interpretato come un segnale ottimistico”. Sono calati anche i numeri dei ricoveri in terapia intensiva. “Non tanto al Sacco – spiega Catena – che resta un ospedale in prima linea, ma ce ne accorgiamo se allarghiamo lo sguardo agli altri ospedali della Lombardia: fino alla scorsa settimana avevamo 60/70 nuovi ricoveri, negli ultimi due o tre giorni sono diventati 30/40”.