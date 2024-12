Natale, qual è il regalo giusto per i bambini? I consigli del pediatra

Introduzione

Il Natale è (anche) la festa dei bambini. Ma cosa mettere sotto l'albero per farli davvero felici? Se la letterina a Babbo Natale può già aiutare a capire gusti e preferenze, la cosa più importante da ricordare è che il regalo deve piacere al bambino, non al genitore. Ecco come orientarsi, secondo l'esperto