Solo in Lombardia, le persone affette da Disturbo da gioco d'azzardo sarebbero almeno 150mila. Ma a essere diagnosticato è meno del 5%. "Il Natale promuove e normalizza comportamenti socialmente accettati, come gioco e alcol", spiega a Sky tg24 Insider la psicologa Camilla Ciliberti, referente dello Spazio Gio, lo sportello per le dipendenze da azzardo patologico dell'ospedale Niguarda. Quali sono i rischi delle vacanze sul fronte ludopatia?