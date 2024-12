Bollette, anche per i vulnerabili sconto di 113 euro l'anno. Ecco come

Introduzione

Un emendamento al ddl Concorrenza amplia le possibilità di scelta per i clienti vulnerabili, ossia chi ha più di 75 anni o è in condizioni economiche svantaggiate, o ancora è in gravi condizioni di salute. A partire da gennaio 2025, infatti, anche questa categoria di persone può passare dal Mercato libero (ad oggi il più caro) o Tutelato nel Sistema a tutele graduali. Che, tradotto, significa avere accesso a sconti sulle bollette, che Arera (l'Autorità di regolazione per Energia reti e ambiente) stima in 113 euro all'anno. C'è tempo fino al 30 giugno 2025 per chiedere il cambio.