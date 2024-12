Bollette dell’acqua, le città italiane in cui si spende di più

Introduzione

Il centro studi Ircaf ha effettuato per il 2024 un’indagine sulla spesa annua delle famiglie per la bolletta dell’acqua. Il valore medio per una famiglia media di tre persone con un consumo di 150 metri cubi è di circa 400 euro. Per la precisione 393, in aumento rispetto ai 378,7 del 2023. Per una famiglia tipo composta da un’unica persona la spesa è di 172 euro, con un consumo di 56 metri cubi