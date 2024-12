Bonus gas condominiale 2024, requisiti e come fare richiesta

Introduzione

Obiettivo del contributo statale, erogato dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), è di abbattere parte delle spese sostenute in bolletta per la fornitura di gas naturale destinata ai nuclei familiari in maggiore difficoltà economica. Sgravi simili riguardano le tariffe per l’erogazione di acqua e luce