Bollette, quest’inverno i costi del riscaldamento più alti di sempre

Introduzione

Le bollette del gas per la stagione fredda appena iniziata saranno le più care di sempre. A Milano per esempio, tra novembre ed aprile, una famiglia di tre persone spenderà 1.403 euro per riscaldare un’abitazione di 70 metri quadri, cioè il 20% in più rispetto al picco della crisi energetica e il 68% in più rispetto all’ultimo inverno pre-Covid (2019-2020). Rincari simili anche a Roma, dove una famiglia di tre persone arriverà a 1.398 euro. Saranno invece un po’ più contenuti a Palermo, dove la bolletta salirà a 828 euro. I dati emergono da uno studio Ecco, think tank dedicato al cambiamento climatico