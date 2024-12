Introduzione

Si torna a parlare del prezzo delle bollette. Secondo un’analisi di Bloomberg Intelligence, i costi del gas potrebbero tornare a superare i 50 euro al megawattora nel primo trimestre del 2025. Si tratta di 16 euro in più rispetto ai 34 registrati nel primo trimestre del 2024. Per il momento si aggira intorno ai 44-45 euro. Il rischio è che, come sempre, il prezzo del gas si tiri dietro anche quello dell'elettricità.

A far fluttuare i costi sono soprattutto le tensioni geopolitiche: Russia e Ucraina, ma anche Medio Oriente. Si prevede poi che questo inverno sarà più freddo degli ultimi, con una conseguente erosione dei livelli degli stoccaggi disponibili e un ulteriore impennata dei prezzi. Si prevede quindi un impatto negativo sulle famiglie, già messe a dura prova dai rincari inflazionistici.

Guardando all’Italia, martedì 3 dicembre Arera ha aggiornato il prezzo del gas per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di novembre 2024 si è arrivati a 122,15 centesimi di euro per metro cubo, in crescita del 4,6% su ottobre (quando era già salito del 5,3%). La variazione, ha sottolineato l'Autorità per l'energia in una nota, è dovuta all'aumento dei prezzi all'ingrosso, che incide sulla spesa per materia prima.

Il dato sui clienti vulnerabili può essere preso a parametro per prevedere anche cosa succederà a tutti gli altri, cioè a chi ha attiva un’offerta a prezzo variabile: si va verso nuovi aumenti. Come risparmiare sulle bollette? Ecco i consigli di Altroconsumo e Innova Semplice