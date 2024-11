Bollette, aumento del 12,5% in sei mesi sul mercato libero. I dati

Introduzione

Le offerte per le forniture di luce e gas sul mercato libero stanno registrando forti spinte al rialzo: oggi per attivare un contratto a prezzo variabile si spende il 12,5% in più rispetto a 6 mesi fa. A evidenziarlo è un report dell'associazione italiana degli Utility Manager, Assium, che ha analizzato le offerte attive a partire da novembre nelle città italiane, come pubblicate sull'apposito Portale gestito da Arera e Acquirente Unico.