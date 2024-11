Bollette gas, nuovi rincari: si spenderanno 64 euro in più all'anno

Il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 116,77 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 5,3% su settembre. La variazione, spiega l'Arera , è dovuta all'aumento dei prezzi all'ingrosso. "Con l'inizio della stagione termica e l'aumento della domanda di gas arrivano i rincari" lamenta l'Unione nazionale consumatori

Tornano ad aumentare le bollette del gas. Ad ottobre, secondo gli aggiornamenti dell'Autorità dell'Energia che riguardano ormai solo i clienti vulnerabili nel servizio di tutela, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 116,77 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 5,3% su settembre. La variazione, spiega l'Arera , è dovuta all'aumento dei prezzi all'ingrosso, che incide sulla spesa per materia prima, e all'incremento di alcune componenti della spesa per il trasporto e la gestione del contatore.