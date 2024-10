Clima, rapporto Onu sulle emissioni: “Ridurle o sarà un disastro”

Le parole del segretario generale delle Nazioni unite per presentare l’Emissions Gap Report: “Siamo in bilico su una corda tesa a livello globale”. Ancora possibile tecnicamente centrare l’obiettivo del grado e mezzo ma le attuali politiche ci proiettano verso un aumento della temperatura media globale di oltre tre gradi: “Ogni frazione conta in termini di vite salvate, economie protette, danni evitati”