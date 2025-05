Quattordicesima 2025, quando arriva e come si calcola: date e importi

Introduzione

La quattordicesima è un'ulteriore mensilità che viene corrisposta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati. Non spetta però a tutti in modo indiscriminato: ci sono dei requisiti che devono essere rispettati, come la sottoscrizione di precisi Contratti collettivi oppure il raggiungimento di una certa età anagrafica e di un determinato importo dell'assegno pensionistico. Vediamo tutti i dettagli per l'anno 2025