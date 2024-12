Superbonus e rendite catastali, cosa succede a chi non è in regola?

Introduzione

Chi ha usufruito del Superbonus deve aggiornare i dati catastali relativi all’immobile su cui è intervenuto con la maxi agevolazione fiscale. Non è una novità: lo prevedeva già la Legge di Bilancio 2024. Non tutti però lo hanno fatto. Nelle prossime settimane al loro indirizzo di casa arriveranno le lettere dell’Agenzia delle Entrate per mettersi in regola. Altrimenti potrebbero scattare le sanzioni.