Rendite catastali, i possibili aumenti e l’impatto sulle tasse

Introduzione

Le parole del ministro dell’Economia Giorgetti sulle verifiche degli aggiornamenti delle rendite catastali hanno fatto sorgere domande sulla materia tra i proprietari di abitazioni che in questi anni hanno beneficiato del Superbonus e di altri contributi edilizi: per loro, infatti, tale incremento può significare effetti sia sull’Isee e il reddito lordo Irpef (nel caso in cui si tratti di prime case), che sull’Imu, che invece si paga sulle seconde o terze case.

Le prime simulazioni parlano di un possibile aumento delle rendite catastali nelle grandi città stimabile tra il 16% e il 18%, in caso di aumento di una classe, e di oltre il 30%, se si sale di due classi. “Non sappiamo dov’è la verità: quell'intervento andrebbe ad agire sull'Imu, ma l'Imu va nelle casse comunali e quindi non ha un impatto diretto sulla Manovra”, ha dichiarato Federica Brancaccio, presidente Ance. Ancora incerto il numero degli edifici interessati. E c’è chi già evoca il rischio di ricorsi per dubbi di costituzionalità.