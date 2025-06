Laureati, 1 su 3 non sfrutta le competenze acquisite all'università

Secondo il report, continua a pesare il gender pay gap, cioè le significative differenze di stipendio tra generi: a parità di condizioni lavorative, gli uomini percepiscono in media, a un anno dalla laurea, 59 euro netti in più al mese. Secondo i dati, impatta sui livelli retributivi anche la disponibilità, dichiarata alla vigilia della laurea, ad accettare lavori non coerenti con il proprio titolo di studio. In particolare, chi ha dichiarato di non essere disposto ad accettare un lavoro non coerente con gli studi svolti percepisce, in media, 46 euro in più rispetto a chi invece si era dichiarato disponibile