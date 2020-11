Covid Francia, oltre 50mila vittime. Macron annuncia prime riaperture

Da sabato prossimo riapriranno tutti i negozi e le librerie, come ha fatto sapere il presidente francese nel suo discorso in diretta tv alla nazione. "Abbiamo frenato la circolazione del virus", ha spiegato. Il Natale sarà possibile trascorrerlo "in famiglia" ma non saranno vacanze "come le altre". Bar e ristoranti, come le palestre, riapriranno dal 20 gennaio se i contagi saranno sotto i 5.000 al giorno

La Francia si prepara a un allentamento delle misure anti-covid, dopo settimane di restrizioni messe in campo per fermare la seconda ondata della pandemia. Ma i numeri del contagio, nel Paese, crescono ancora: oggi anche i decessi sul territorio francese - come già successo in Italia - hanno superato quota 50mila (50.237) dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Intanto da sabato prossimo riapriranno tutti i negozi e le librerie, come ha fatto sapere il presidente Emmanuel Macron nel suo discorso in diretta tv alla nazione. "Abbiamo frenato la circolazione del virus", ha spiegato, ringraziando "il civismo" dei francesi (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL COVID-19).

Natale "in famiglia". Bar e ristoranti chiusi fino a gennaio approfondimento Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24h: Italia quarta nel mondo In questa fase prima fase di allentamento del lockdown rimarrà in vigore l'autocertificazione per uscire, ma sarà possibile allontanarsi fino a 20 km dal proprio domicilio. Successivamente, dal 15 dicembre, non sarà più obbligatoria l'autocertificazione e il lockdown lascerà il posto al divieto di uscire dalle 21 alle 7. Il Natale sarà possibile trascorrerlo "in famiglia" ma non saranno vacanze "come le altre". Bar e ristoranti, come le palestre, riapriranno dal 20 gennaio se i contagi saranno sotto i 5.000 giornalieri.