Media Israele: Accordo per tregua in Libano. Manca ufficialità. LIVE

Fonti del governo israeliano hanno detto alla tv pubblica israeliana Kan che l'accordo per la tregua in Libano "è chiuso". Secondo l'emittente il primo ministro Benyamin Netanyahu sta ora studiando come spiegarlo all'opinione pubblica. Tuttavia, il media libanese Lbci cita un commento del mediatore americano Amos Hochstein secondo il quale le notizie sul via libera che sarebbe stato dato da Israele "non sono accurate". In serata Netanyahu ha tenuto una consultazione sulla sicurezza con i ministri. Al centro della discussione la libertà d'azione dell'Idf nella zona di confine tra Siria e Libano.

E' stato trovato morto negli Emirati il rabbino ortodosso israelo-moldavo Zvi Kogan. Israele parla di omicidio e denuncia: è "terrorismo antisemita". Gli Emirati annunciano l'arresto dei presunti assassini. L'Iran respinge le accuse di coinvolgimento. Gli Usa condannano con forza l'omicidio.





