Medioriente, ore decisive per tregua tra Israele e Hezbollah. LIVE

Tregua in Libano a un passo. Secondo i media israeliani, i presidenti americano Biden e francese Macron annunceranno a breve il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Il Gabinetto Netanyahu si riunirà oggi per votare sull'intesa. Il governo del Libano è stato informato di una tregua “entro poche ore”, ma gli Usa parlano di accordo “vicino, ma non finalizzato”. In Israele, intanto, laburisti contro due collaboratori del primo ministro, secondo Haaretz, avrebbero preso soldi “dai sostenitori di Hamas in Qatar” per promuovere l'immagine del Paese in occasione dei Mondiali di calcio del 2022. Il ministro degli Esteri Tajani apre il G7 Esteri di Fiuggi-Anagni dove si cercherà una linea comune sui mandati d'arresto della Cpi per Netanyahu e Gallant.





Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: