Israele, c'è l'accordo per il cessate il fuoco con Hezbollah in Libano

“Sì alla tregua in Libano. Adesso è il momento giusto”. L’accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, come era stato anticipato in giornata dai media, c'è. Ad annunciarlo in serata, da Tel Aviv, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ancora prima che la proposta ricevesse il disco verde dal gabinetto di sicurezza (GUERRA IN MEDIO ORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Non è però sicuro che si tratti di un cessate il fuoco di 60 giorni, diversamente da quanto era trapelato. La durata dipende "da quello che succederà sul campo", ha detto Netanyahu. Israele, ha aggiunto, "in completo accordo con gli Stati Uniti" rivendica comunque il diritto di rispondere a eventuali attacchi e al riarmo dei miliziani di Hezbollah. Perché proprio adesso arriva la tregua sul territorio libanese? "Ci sono tre motivi: concentrarsi sulla minaccia iraniana; rinnovamento delle forze e rifornimento completo. E vi dico apertamente, ci sono stati grossi ritardi nella fornitura di armi e munizioni; terzo motivo, separare i fronti e isolare Hamas". In ogni caso, ha evidenziato il premier israeliano, dopo questi mesi di guerra "Hezbollah non è più quello di prima, lo abbiamo riportato indietro di decenni". Il primo ministro libanese Najib Mikati chiede che il cessate il fuoco "messo in atto immediatamente" e che la comunità internazionale "agisca rapidamente" per fermare l'aggressione israeliana.